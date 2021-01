Falleció la cantante y productora Sophie

Sophie, la cantante y productora musical escocesa, murió de manera repentina en un extraño accidente en su casa, informaron fuentes de su entorno a los medios británicos. Tenía 34 años y deja un legado en la industria de la música que hoy es recordado por sus fans.

Los representantes de Sophie confirmaron al diario británico “The Guardian” que la artista murió este sábado alrededor de las 4:00 am en su casa en Atenas, “luego de un accidente repentino. En este momento el respeto y la privacidad de la familia es nuestra prioridad. También le pedimos respeto por su base de fans y que trate la naturaleza privada de esta noticia con sensibilidad”.

Sophie fue considerada como una pionera “en un sonido nuevo” y una de las artistas más influyentes de la última década. Se destacaba su producción ingeniosa y la creatividad, “también por el mensaje y la visibilidad que se logró. Un icono de liberación”, se lee en el texto que fue enviado a los medios locales.

Sophie Xeon nació y se crió en Glasgow (Escocia), y lanzó su single debut Nothing More to Say en 2013. De ahí en más se abrió paso a una audiencia más amplia con otro lanzamiento ese año, Bipp, y una serie posterior de singles aclamados se compilaron en 2015 en Product.

En 2018 recibió su primera nominación al premio Grammy por su álbum debut Oil of Every Pearl’s Un-Insides.

El sonido y ritmos característicos de Sophie hicieron de ella su marca personal y le dieron un reconocimiento que, si bien nació en Europa se extendió poco a poco a las Américas.