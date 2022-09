Foo Fighters realizó el primer concierto en homenaje a Taylor Hawkins

La banda de rock estadounidense Foo Fighters ofreció el primero de dos conciertos en homenaje a su difunto baterista Taylor Hawkins, los cuales se llevarán a cabo en Londres y próximamente en Los Ángeles durante los primeros días de septiembre.

Cabe recordar que Taylor Hawkins, de 50 años de edad, falleció inesperadamente a finales de marzo en un hotel de Bogotá durante la gira sudamericana del grupo, que se canceló posteriormente.

El concierto que se vivió este 3 de septiembre, fue en el estadio londinense de Wembley, esta ocasión es especial porque serán las primeras actuaciones en vivo de Foo Fighters desde la muerte de Hawkins.

“Por nuestro querido amigo, nuestro impresionante compañero, nuestro amado hermano… Foo Fighters y la familia Hawkins les traen los Conciertos de Homenaje a Taylor Hawkins”, dijo la banda en una publicación en Twitter, anunciando los conciertos.

También compartió una declaración de la esposa de Hawkins, Alison, quien agradeció a los aficionados por su apoyo.

El hijo de Taylor Hawkins interpretó ‘My Hero’ junto a Foo Fighters

El tema de la familia estuvo siempre presente durante todo el espectáculo. Oliver Shane Hawkins, de 16 años, se unió a la banda de su padre para una poderosa interpretación de la canción “My Hero” de Foo Fighters.

“Damas y caballeros, tenemos un baterista más que vendrá y tocará con nosotros”, dijo Grohl mientras le daba la bienvenida al escenario al hijo de Hawkins. “Y déjenme decirles que no creo haber visto a nadie tocar la batería tan fuerte como esta persona, pero más allá de eso, es un miembro de nuestra familia. Y necesita estar aquí esta noche con todos nosotros, y creo que tiene sentido que venga a tocar con nosotros esta noche”.

En el momento de la muerte de Hawkins, la Fiscalía General de Colombia dijo que un análisis inicial que incluía pruebas toxicológicas había encontrado 10 tipos de sustancias, incluyendo el THC encontrado en la marihuana, antidepresivos tricíclicos, benzodiacepinas y opioides. No dio la causa de la muerte ni dijo qué volumen de sustancias se había encontrado en el análisis. Dijo que continuaría con su investigación.

En un comunicado, la banda dijo que en los conciertos de homenaje también participarían artistas que habían inspirado a Hawkins, y que junto con el grupo interpretarían “las canciones de las que se enamoró y a las que dio vida”.

Cómo bien recordaremos, Foo Fighters fue fundado en 1994 por Dave Grohl, el baterista de la banda grunge Nirvana, tras la muerte del cantante de Nirvana, Kurt Cobain. Hawkins se incorporó en 1997 y el grupo ha ganado 15 premios Grammy, los tres últimos este año, poco después de la muerte de Hawkins.

Entre los homenajes realizados a Taylor Hawkins, hay uno que vale mucho la pena de revisar. Se trata de los Red Hot Chili Peppers quienes el pasado mes de mayo, recordaron al difunto baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, al final de su espectáculo. El gran detalle residía en la batería de Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers tenía la silueta de un halcón igual al que Hawkins llevaba tatuado en el brazo. Sobre el mismo estaba escrito Taylor, según reportes de The Times-Picayune / The New Orleans Advocate.

Al final del concierto de 90 minutos, Smith ocupó el centro del espectáculo mientras la viuda de Hawkins y los miembros de Foo Fighters lo miraban parados junto al escenario.

Hasta pronto Taylor Hawkins

El último recital de Taylor Hawkins fue en Argentina

El prodigo baterista de la banda Foo Fighters perdió la vida a los 50 años en circunstancias poco claras cuando se encontraba a horas de ofrecer un concierto en el festival Estéreo Picnic 2022. Las primeras informaciones confirmaron que su cuerpo fue encontrado en el cuarto de hotel donde estabas todos los miembros del grupo. Desde Bogotá se dio a conocer que el personal médico atendió una emergencia el mismo día de los hechos para poder controlar un infarto, pero que pese a las maniobras para mantenerlo con vida, no pudieron salvarlo.

La prensa internacional ha relacionado el hecho con un consumo de sustancias estupefacientes, teniendo como antecedente una sobredosis que Hawkins sufrió en el 2001 y que recordó cuando ofreció una entrevista a la revista Kerrang para la publicación del 2019.