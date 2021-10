Los Rolling Stones publicaron un tema inédito que formará parte de la reedición de “Tattoo You”

La semana pasada, también como parte de este proyecto, se conoció la inédita “Living in the Heart of Love”. Bajo el lema “Charlie is my darling” (como la película documental de la gira del grupo de 1966) el clip es un homenaje a Charlie Watts, que murió a los 80 años el 26 de agosto.

“Troubles A ‘Comin” es una versión de The Chi-Lites, un grupo de R&B, formado en 1959 en Chicago. El grupo alcanzó la fama en los ‘70, tuvo a lo largo de su carrera 11 éxitos entre los primeros lugares de las listas más importantes de música. Sus temas más conocidos son “Have You Seen Her” y “Oh, Girl”. Gran parte del material original de la banda fue destruido en el incendio de Universal Studios de 2008, informó el portal TN.