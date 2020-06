LP lanzó su primer álbum en vivo: “Live in Moscow”

Laura Pergolizzi, conocida artísticamente como LP, publicó su primer álbum en vivo,«Live in Moscow», el cual ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y que emocionó a los fans.

Grabado en el Crocus City Hall de Moscú en 2019, el material expone una lista de 17 canciones de diferentes discos, incluidos los éxitos «Lost On You» y «Girls Go Wild», como también covers de “Sex on Fire” de Kings of Leon y “Paint It Black” de The Rolling Stones.

«Este espectáculo es un hermoso ejemplo de la pasión, el amor y el afecto que comparto con mi público ruso. ¡Estoy tan feliz de que todos puedan escuchar esta noche especial! ¡Spasibo!», expresó la cantante en un comunicado de prensa tras el lanzamiento.

Recordemos que la cantante había planeado una gira internacional a lo largo del año, que incluía su participación en Lollapalooza Argentina y un sideshow en Córdoba, aunque se vio obligada a posponerla debido a la pandemia por coronavirus.