La cantante chilena escribió y grabó ‘1940 Carmen’ en cuatro meses, de marzo a julio de 2021, inspirada por su embarazo. «En Marzo llegué a Los Ángeles con la ilusión de quedar embarazada (llevábamos un año intentándolo con mi compañero) rentamos un airbnb y empezamos el tratamiento», ha explicado en sus redes. «Las hormonas me tenían muy sensible y los dolores de cabeza me estaban volviendo loca, entonces empecé a escribir canciones y me propuse hacer un disco para concentrarme en otra cosa y no sentir tanta ansiedad».

El primer adelanto de ‘1940 Carmen’ ha sido ‘Algo es mejor’. “Escribí esta canción mientras iba en auto por Malibú, con toda la ilusión de quedar embarazada», ha indicado. «Me sentí muy feliz por ser valiente y buscar la maternidad. El Océano Pacífico siempre me inspira. Los paisajes californianos se parecen mucho a mi ciudad natal. ¡Mientras miraba por la ventana me sentí muy libre! ¡Tan plena y feliz! La vida es hermosa, creo que muchas veces es sólo cosa de actitud».

‘Algo es mejor’ es un tema de indie-pop con guitarras y tintes country que suena tan libre, relajado y libre de ansiedad como probablemente buscaba su autora al escribirlo. La voz de Mon se relaja en este corte hecho para escuchar en un viaje en carretera con las ventanas bajadas, probablemente durante el atardecer. Un tema melancólico que recuerda, por sonido y espíritu, a ‘Lento’ de Julieta Venegas, pero que desprende ecos más orgánicos que urbanos.

Dirigido por Alfredo Altamirano, el videoclip de ‘Algo es mejor’ ha sido filmado en Ciudad de México. En él, Mon Laferte conduce a través de la ciudad mientras las animaciones de Brisa Vega dotan de color y surrealismo a la pieza.