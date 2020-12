Murió el cantautor mexicano Armando Manzanero

“Tengo que lamentar mucho, porque me están informando del fallecimiento de don Armando Manzanero”, declaró este lunes, en su habitual conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

También lo confirmó la periodista mexicana de espectáculos Pati Chapoy. “Con dolor en mi corazón les informo que falleció Armando Manzanero”.

El cantante y compositor mexicano Armando Manzanero falleció a los 85 años, pocos días después de haber sido hospitalizado en Ciudad de México tras contraer coronavirus.

En la tarde del martes, una de las hijas del bolerista, María Elena, aseguró en un programa televisivo que su padre había sido intubado, un procedimiento para ayudar al organismo a oxigenarse y evitar complicaciones derivadas del COVID-19, una enfermedad que ha cobrado la vida de más de 122,000 mexicanos.

¿Quién era Armando Manzanero?

Armando Manzanero nació el 7 de diciembre de 1934, desde muy pequeño estuvo involucrado con la música ya que su padre era músico y fue uno de los fundadores de la orquesta Yucalpetén, por lo que a los ocho años comenzó a estudiar música en la escuela de Bellas Artes en Mérida. Nunca en el mundo fue la primera melodía que compuso en 1950 y un año más tarde comenzó a trabajar como pianista.

Para 1957, Armando Manzanero toma el cargo de director musical de la casa filial mexicana de la compañía discográfica CBS Internacional.

En los años 60 empezó a obtener éxito con sus composiciones ya que en 1962 ganó el quinto lugar en el Festival de la Canción en México y en 1965 se llevó el primer lugar en el Festival de la Canción en Miami con Cuando estoy contigo.

En 1966 el cantante Carlos Lico interpretó No, tema escrito por Manzanero y el cual llegó a los primeros lugares en la radio. Fue así que un año más tarde el yucateco grabó su primer disco Mi primera grabación al cual le seguirían otros como A mi amor… con mi amor, Manzanero al Grande y muchos más. Algunas de sus canciones más famosas son Adoro, Somos novios, Esta tarde vi llover, No, Nada personal, Contigo aprendí y No sé tú.