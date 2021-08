Nick Cave & The Bad Seeds comparte una canción inédita: “Vortex”

Nick Cave & The Bad Seeds acaba de confirmar que su disco B-Sides & Rarities tendrá una secuela a 16 años de su lanzamiento original. Esta entrega ofrecerá 27 canciones grabadas entre 2005 y 2020, y el single “Vortex” sirve como adelanto de este material.

Se trata de un tema grabado en 2006 por Cave, Warren Ellis, Martyn Casey y Jim Sclavunos. Según se indica en un comunicado de prensa oficial del grupo, la canción no se publicó en su momento debido a que sus autores no pudieron decidir si iban a incluirlo en el repertorio de Grinderman o de The Bad Seeds. Claramente, al fin pudieron ponerse de acuerdo.

El propio Nick comentó: “Siempre me gustó B-Sides & Rarities más que cualquiera de nuestros otros álbumes. Es el único que escucharía con muchas ganas. Parece más relajado, incluso un tanto absurdo en algunas partes, pero con canciones hermosas en todos lados. También hay algo en la pequeñez de ciertas canciones que se acerca más a su espíritu original”.

Este nuevo disco arribará el próximo 22 de octubre tanto en plataformas digitales como en CD y vinilo. Hace unas semanas, Cave contó cómo conoció a Nico, colaboradora de The Velvet Underground. Poco antes, también había sido noticia por revelar cómo es el proceso de escritura de sus canciones.

B-Sides & Rarities Part II:

01. Hey Little Firing Squad

02. Fleeting Love

03. Accidents Will Happen

04. Free to Walk (With Debbie Harry)

05. Avalanche

06. Vortex

07. Needle Boy

08. Lightning Bolts

09. Animal X

10. Give Us a Kiss

11. Push The Sky Away (Live With the Melbourne Symphony Orchestra)

12. First Skeleton Tree

13. King Sized Nick Cave Blues

14. Opium Eyes

15. Big Dream (With Sky)

16. Instrumental #33

17. Hell Villanelle

18. Euthanasia

19. Life Per Se

20. Steve McQueen

21. First Bright Horses

22. First Girl in Amber

23. Glacier

24. Heart that Kills You

25. First Waiting for You

26. Sudden Song

27. Earthlings

