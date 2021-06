Ron Wood se unió a un ex Rolling Stone en el anticipo del disco tributo a Jimmy Reed

Ron Wood, guitarrista de Los Rolling Stones, se unió a Mick Taylor, a quien suplantó en la popular banda en 1975, para una versión de “Good Lover”, tema disponible desde este miércoles en plataformas digitales y que anticipa el lanzamiento de un disco en vivo grabado en 2013 en homenaje al blusero Jimmy Reed, que saldrá a la venta el próximo 3 de septiembre.

“Mr. Luck. A Tribute to Jimmy Reed: Live at the Royal Albert Hall” es el nombre de la placa registrada por la Ronnie Wood Band, en un show en que también estuvieron como invitados Bobby Womack; el vocalista de Simply Red, Mick Hucknall; y el líder de The Jam, Paul Weller.

Se trata del segundo disco de una trilogía en vivo con tributos a los músicos que más influenciaron al guitarrista de la mítica banda británica.

El primero de ellos fue “Mad Lad”, una placa en donde Ron Wood celebró la obra del recordado Chuck Berry; y ahora es el turno de uno de los artistas pioneros del blues eléctrico de Misisipi.

“Jimmy Reed fue una de las principales influencias de The Rolling Stones y de todas las bandas que aman el blues estadounidense desde esa época hasta la actualidad. Es un honor para mí tener la oportunidad de celebrar su vida y su legado con este homenaje”, comentó Wood a través de una gacetilla de prensa.

“Mr. Luck. A Tribute to Jimmy Reed: Live at the Royal Albert Hall”, del que a partir de este miércoles también podrá conocerse como anticipo el tema “Ghost of A Man”, será editado en CD y vinilo, y contará con una portada creada por el propio guitarrista de los Stones, de conocida afición por la pintura, informó el portal Telam.