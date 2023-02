Rulo Grabovieski y “Los 4 Ases”, 50 años con la música

APÓSTOLES. El histórico músico Rulo Grabovieski visitó los estudios de Radio Social Club con toda la fiesta y música de su acordeón doble teclado para hablar de los 50 años del grupo “Los 4 Ases”.

Entre anécdotas y canciones, Rulo hizo un repaso de su carrera musical recordando que fue bailarín del ballet ucraniano de Apóstoles, pero finalmente terminó por decantar por el instrumento. “Mi papá tocaba el acordeón y me decía que yo no lo iba a hacer si no iba con un profesor”, dijo.

Desde la primera clase con, según confirmó Grabovieski, también profesor de Chango Spasiuk. En su relató, recordó que la primera partitura que le pareció ‘fácil’ y quizás fue el primer tema que aprendió, fue “La Vestido Celeste”, otra histórica pieza del cancionero popular.