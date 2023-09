Se cumplen 54 años del lanzamiento del álbum “Abbey Road” de The Beatles

Un 26 de septiembre de 1969, The Beatles ponían un broche de oro a un proyecto que cambió parte de la historia de la música. Es que ese día, se publicó “Abbey Road”, el último disco de estudio grabado (Let It Be, que salió en 1970, fue producido previamente) por una de las bandas más influyentes que hayan existido.

Todo en este disco es perfecto. Desde la icónica portada, que transformó el paso de cebra que se ubica en las afueras del estudio Abbey Road en un sitio turístico por excelencia, hasta el armado de la lista que contiene 16 temas, uno mejor que otro (17 si contamos “Her Majesty”, uno de los primeros easter eggs en el ámbito musical).

Algunas de las canciones más famosas de este disco son: “Come Together”, “Something”, “Here Comes the Sun” y “Octopus’s Garden”.

En Reino Unido, el álbum llegó a mantenerse durante más de 17 semanas en el primer lugar de las listas y para muchos fue un cierre dorado para una banda que revolucionó la historia musical.