Shakira lanzó este viernes “Acróstico”, una canción dedicada a sus hijos, Milan y Sasha.

En esta balada, Shakira expresa su agradecimiento y amor por sus hijos con líneas emotivas como “Me enseñaste que el amor no es una estafa; Y que cuando es real no se acaba; Intenté que no me veas llorar; Que no veas mi fragilidad“.