¿The Cure en Argentina? Robert Smith confirmó gira por Latinoamérica

The Cure, banda icónica de los años 80, confirmó que estará de visita en Latinoamérica con su gira Last World 2023. Por el momento, el cantante Robert Smith solo dio certezas de que estará en México, aunque no precisó en que fecha. También adelantó que tocarán en otros 12 estados de América Latina, pero el anuncio oficial será “antes de fin de mes”.

“Detalles de los shows en México y siete de los doce estados soberanos de sur América antes del fin de mes”, dijo el cantante en sus redes sociales. Por el momento, el tour tiene previsto realizar una decena de shows en suelo estadounidense y tres fechas en Canadá.

La primera fecha en la que tocará la banda será el 10 de mayo en el Smoothie King Center de New Orleans, Estados Unidos. Otras ciudades destacadas previstas en la gira son Los Ángeles, Dallas y Hollywood. La tanda de recitales ya anunciados finaliza el 1 de julio en Florida.

Cuando salieron a la venta las entradas, Smith estalló contra la empresa que vendía los tickets por aplicar impuestos que llegaban a duplicar el valor de la entrada. Las entradas para muchos de sus shows ya están agotadas y en la reventa una platea para el concierto se vende a 300 dólares.