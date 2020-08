The Doors: preparan reedición de «Morrison Hotel» por sus 50 años

Con motivo de los 50 años desde el estreno del álbum «Morrison Hotel», se anunció que tendrá una reedición. Lo mejor de esto es que este nuevo material incluirá piezas adicionales, las que serán específicamente descartes de las sesiones de estudio de la banda.

La nueva colección de la banda liderada por Jim Morrison estará disponible desde el próximo 9 de octubre. El álbum cuenta con el trabajo de remasterización de Bruce Botnick, histórico colaborador de la agrupación e incluirá un total de 19 descartes.

Entre las tomas no incluidas que formarán parte de este nuevo lanzamiento se encuentran las de «Peace Frog» y «Queen of the Highway». Además, otro de los temas que será incluido es «Roadhouse Blues» donde participa Harvey Brooks. Los seguidores de la banda deben saber que él colaboró con la agrupación para el álbum «The Soft Parade».

Si ya estás emocionado con este lanzamiento y quieres escuchar un adelanto ahora mismo, te contamos que se liberó un track. El audio, que lleva por título «Take 4», incluye indicios de las canciones «Peace Frog» y «Blue Sunday».

Escucha a continuación «Take 4», lo más reciente publicado por The Doors:

