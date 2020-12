Netflix develó el misterio: qué series y películas llegan en enero de 2021

La exitosa serie “Cobra Kai”, secuela de la trilogía de películas de “Karate Kid”, adelantó el estreno de su tercera temporada para este 1 de enero, una semana antes de lo pautado por la plataforma Netflix.

“Cobra Kai” apela a la nostalgia a través de la saga ochentosa “Karate Kid”, y aunque sus primeras dos temporadas se habían estrenado en 2018 y 2019 a través de YouTube Premium fue la adquisición este año por parte del gigante del streaming lo que acabó por catapultarla al éxito mundial.

Con música de la época, los mismos actores y personajes que parecen haber quedado anclados, las dos primeras temporadas intentan mostrar la redención del villano karateka venido a menos Johnny Lawrence (William Zabka) y su rival de aquellos años Daniel LaRusso (Ralph Macchio).

Las series que vienen en Netflix

Monarca (Temporada 2)

My Hero Academia (Temporada 2)

La casa de muñecas de Gabby (Temporada 1)

Lupin (Temporada 1)

Memorias de Idhún (Temporada 2)

Carmen Sandiego (Temporada 4)

Dawson Crece (Temporada 1 a Temporada 6)

(Des)encanto (Temporada 3)

Kuroro’s Basketball (Kuroko no basuke) (Temporada 1)

Hola, ninja (Temporada 4)

Madre solo hay dos (Temporada 1)

Destino: La saga Winx (Temporada 1)

Jurassic World: Campamento Cretácico (Temporada 2)

Blown Away (Temporada 2)

50 m² (Temporada 1)

Orange Is the New Black (Temporada 7)

Estrenos de películas de Netflix en enero

Sleepy Hollow (1999)

La sombra del diablo (1997)

Funny Girl (1968)

Miss Bala (2019)

Tres días para matar (2014)

The Minimalists: Less Is Now (2021)

Full Out 2: You Got This! (2020)

Entre dos maridos (2000)

Asfalto en llamas (2021)

Brawl in Cell Block 99 (2017)

La Momia (2017)

Rocanrol cowboys (2021)

Fragmentos de una mujer (2021)

El dilema de Aziz (2021)

Rocketman (2019)

Escape Room (2019)

Déjame salir (2017)

Padre por duplicado (2021)

Francotirador: La última masacre (2017)

A descubierto (2021)

Tigre Blanco (2021)

