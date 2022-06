Nueva versión de “El Cascanueces” abre la 32° temporada de “Vamos a la Música”

Una nueva versión de “El Cascanueces”, clásico de Piotr Ilitch Tchaikovsky, bajo idea y dirección de Juan Lavanga, con coreografía de Emanuel Abruzzo y la actuación del Buenos Aires Ballet que comanda Federico Fernández, en versión destinada a las infancias, inaugurará el domingo en Ciudad Cultural Konex la 32° temporada del ciclo “Vamos a la Música”.



“La maravillosa música de Tchaikovsky hace que se puede adaptar desde el ‘gatito’ folclórico de los hermanos Ábalos, hasta un rap y las nuevas danzas urbanas”, destaca en charla con Télam Lavanga, también titular de la Asociación Arte y Cultura que impulsa la propuesta.



En el mismo sentido, Fernández, primer bailarín del Teatro Colón y responsable del Buenos Aires Ballet, resalta a esta agencia que “ante esa música perfecta y de la mano de su argumento, ‘El Cascanueces’ permite seguir imaginando miradas y versiones coreográfícas que puedan seguir adaptándose también a la coyuntura”.



Las funciones de la nueva puesta de la pieza estrenada en 1891, es impulsada entre Fundación Konex y la Asociación Arte y Cultura, serán a las 11 de los domingos 5, 12, 26 de junio y 3, 10, 17, 24, 31 de julio, además de los sábados 23 y 30 de julio en el complejo sito en Sarmiento 3131.



El elenco de “El Cascanueces” reúne a las primeras figuras colonistas Ayelén Sánchez y Nahuel Prozzi y del Teatro Argentino de La Plata, Romina Panelo y Emanuel Gómez, además del artista Foley Facundo Gutiérrez quienes interactuarán con animaciones y proyecciones en mapping.



Lavanga consigna que “las innovaciones con respecto a esta nueva puesta pasan por dos vertientes mancomunadas: la nueva coreografía de Emanuel Abruzzo y la incorporación de mappings, juegos visuales con las pantallas led y lo que transcurre en escena como si fuera un cartoon”.



“Mi meta personal es elaborar desde lo escénico obras que convoquen e interpelen a los chicos y chicas con las problemáticas actuales que son muy diversas y que puedan sentirse incluidos no solo como espectadores, también desde lo que se propone escénicamente.” Federico Fernández



Todo ello y según puntualiza su responsable “sin dejar de lado lo esencial del ballet como son los cuadros netamente clásicos que nos regalan los copos de nieve o el pas de deux”.



Télam: ¿A qué atribuyen que “El Cascanueces” siga siendo una propuesta convocante para las infancias?



Federico Fernández: Muchas cosas. La Navidad, que chicas y chicos sean los protagonistas e, insisto, que cuente con una música perfecta.



Juan Lavanga: Las obras de Tchaikovsky basadas en cuentos son extremadamente convocantes y “El Cascanueces” lo es en particular por toda la fantasía que conlleva y con la que el guión permite jugar, incorporando personajes de mucha llegada a los chicos.



T: ¿Puede pensarse en “El Cascanueces” como una puerta de ingreso a gustar del ballet y la música clásica? ¿Por qué?



FF: Fue y sigue siendo una puerta de ingreso al ballet y la música clásica, sin dudas. Porque en él se reúnen argumento, danza y música que hacen llevadera y participativa la obra.



JL: Definitivamente, sí. Gracias a “El Cascanueces” es posible gustar del ballet, de la música clásica y agregaría hasta despertar vocaciones. En las funciones se ven chicas y chicos danzando por los pasillos, imitando los pasos de los bailarines y bailarinas, eso es algo que sucede a menudo y no deja de ser llamativo.



T: ¿Qué significa llegar a la 32° temporada del ciclo “Vamos al Ballet”?



FF: En el caso del Buenos Aires Ballet es nuestra primera experiencia y es especial y emocionante por pasar a ser parte de esta gran historia.



JL: Llegar a 32 temporadas de un ciclo como este significa un triunfo definitivo de Fundación Konex y de su mentor, Luis Ovsejevich, en una tarea titánica por la accesibilidad a la cultura y al arte.



T: ¿Sienten que lograron el objetivo de formar nuevos públicos para estas disciplinas? ¿Qué otras metas se plantean?



FF: Estamos en ese proceso. Nunca se termina esta militancia de abrir el mundo de la danza y la música clásica a todos y todas y que sean todos partícipes.



JL: El objetivo de despertar curiosidad e interés por lo clásico se logró y ese público el día de mañana gozará de un gran espectáculo de ballet en el Colón o de un concierto en el Centro Cultural Kirchner (CCK) con una base, que es lo importante para luego cada uno desarrollar lo que sienta.



T: ¿Qué otras propuestas están trabajando para acercar públicos al ballet y la clásica?



FF: Mi meta personal es elaborar desde lo escénico obras que convoquen e interpelen a los chicos y chicas con las problemáticas actuales que son muy diversas y que puedan sentirse incluidos no solo como espectadores, también desde lo que se propone escénicamente.



JL: Toda la parte virtual que desde hace tres años venimos desarrollando junto a la Fundación Konex para continuar con el Festival Tchaikovsky para chicos por tercer año consecutivo, certámenes de ballet y danza contemporánea y sobre todo la historia de Tchaikovsky, su relación con las artes y un pasaje virtual por las obras en el Colón, en la Usina del Arte y el CCK.

