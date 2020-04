Patti Smith, Michael Stipe y Flea, en festival en homenaje al Día de la Tierra

«Pathway to paris Earth Day 50: A Virtual Planet for our Planet, es el nombre del encuentro musical del que también serán parte Ben Harper; Nikolai Fraiture, de The Strokes; y Rain Phoenix.

Se trata de una iniciativa de la organización no gubernamental Pathway to Paris, fundada por Jesse Paris Smith, hija de Patti Smith; y la violoncellista Rebeca Foon, quienes en noviembre pasado estuvieron en Buenos Aires y dieron algunas charlas al respecto.

«Mientras la humanidad enfrenta un futuro incierto, debemos reconocer el hecho de que simplemente no podemos volver a nuestro comportamiento anterior. Como individuos y como planeta, estamos en un tiempo de reflexión y ahora, más que nunca, tenemos la oportunidad de implementar un gran cambio», reza el comunicado que promociona el concierto.

«El cambio climático es una preocupación global y hemos visto con el Covid-19 lo que puede suceder cuando el mundo trabaja realmente junto para lograr soluciones en momento de crisis. Tratemos la situación climática con la misma urgencia y pasión. No volvamos al mundo como era. En lugar de eso, avancemos al futuro con una visión renovada de cómo queremos vivir», continúa el texto.

Y concluye: «Hagámoslo no sólo por nuestros chicos y las generaciones futuras sino por cada uno de nosotros, que estamos hoy aquí. Por nuestros vecinos, amigos y familiares, por los animales y los árboles, por cada ser viviente y especie sobre la Tierra».