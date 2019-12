Pattinson dice que hará pornografía si fracasa su Batman

Robert Pattinson se pondrá el traje de Batman en la nueva adaptación de Matt Reeves y la película, titulada The Batman, empezará a filmarse pronto. Se estrenará recién el 25 de junio del 2021 y Pattison es una apuesta arriesgada para este personaje que ha significado el éxito o el fracaso de muchos actores.

La elección de Pattinson generó opiniones muy diversas desde el momento en que se anunció. Mientras muchos apoyan el casting y lo creen capacitado para interpretar al popular superhéroe, otros todavía lo castigan por su pasado en la saga Crepúsculo y no esperan demasiado de su composición del personaje.

De acuerdo con IndieHoy, nadie será más crítico con Pattinson que el propio actor. El inglés es muy consciente de las expectativas que genera este film y por eso en declaraciones a The Guardian afirmó -en tono de broma- que si su interpretación de Batman fracasa, se dedicará a la pornografía, más precisamente al “art-house porn.”

Más allá del chiste, se sabe que para el joven de 33 años este será un desafío especial. Es un personaje que ya fue interpretado por varios actores y tiene que darle una impronta personal para lograr destacarse y convencer.

Los nombres que se confirmaron para el elenco

Además de Pattinson en el rol principal, The Batman ya confirmó a parte del cast: Zoë Kravitz será Catwoman; Paul Dano interpretará a The Riddler; Andy Serkis será Alfred Pennyworth y Jeffrey Wright el comisionado Gordon. Hay otros nombres rumoreados pero falta la confirmación oficial.

Aunque habrá que esperar para comprobar qué tan buena o no fue la elección de Pattinson como Batman, al actor ya se lo puede ver en The King –film de Netflix con Timothée Chalamet-; The Lighthouse, película de Robert Eggers que protagoniza junto a Willem Dafoe y por la que ha sido nominado a mejor actor en los Spirit Awards y próximamente en Tenet, lo nuevo de Christopher Nolan.