Pattinson: “Si te ejercitás todo el tiempo, sos parte del problema”

The Batman es sin duda una de las películas más esperadas para el 2021: la cinta dirigida por Matt Reeves promete una versión bastante inusual del héroe de ciudad Gótica. Hace unos meses, se confirmó que el actor encargado de dar vida al hombre murciélago será Robert Pattinson. El actor británico de 34 años parece tener sus propios planes respecto del Batman que va a interpretar.

Durante una entrevista con la revista GQ, Pattinson expuso su perspectiva sobre los estereotipos corporales de las figuras masculinas de Hollywood. Tras ello, dejó en claro que no le interesa seguir ese patrón. Robert, que actualmente está viviendo la cuarentena en su departamento alquilado en Londres, afirmó que no está siguiendo una rutina estricta de ejercicio para encarnar a Bruce Wayne.

A su parecer, hacer eso lanzaría un mensaje erróneo: “Creo que, si estás ejercitándote todo el tiempo, sos parte del problema. Establecés un precedente. Nadie hacía eso en los 70. Ni siquiera James Dean estaba cuadrado”, agregó.

Luego bromeó sobre su escasa musculatura al recordar el rodaje de Crepúsculo en 2008: “La única vez en que me pidieron que me quitase la remera, creo que me dijeron que volviese a ponérmela.” Asimismo, reveló que su entrenador personal le indicó que en estas semanas de confinamiento utilice la pelota Bosu y la mancuerna que le dejó. No obstante, Robert confesó que prácticamente no está haciendo nada.

Pattinson cumple con una estricta dieta

No obstante, de acuerdo con IndieHoy, poco después, Pattinson aclaró que sí está cumpliendo la dieta programada desde la producción de The Batman. Se alimenta con copos de avena con polvo de proteína de vainilla y atún con tabasco. El equipo de logística del film le lleva esos alimentos hasta su casa.

Por otra parte, Pattinson también habló -mucho menos- de Tenet, la próxima película de Christopher Nolan que también lo incluye en el elenco. En la misma entrevista, el actor dijo: “Mi personaje no viaja en el tiempo. Realmente nadie viaja en el tiempo en la película. Eso es lo único que me dejan decir”, sostuvo.

El artículo además está acompañado con varias fotos recientes del actor desde su departamento en las que se lo muestra bastante pernicioso y descuidado, como tantas otras personas en esta temporada de aislamiento social. Como contraste, es importante mencionar que Christian Bale, quien interpretó a Batman en la trilogía del Caballero oscuro de Nolan, tuvo que ganar 20 kilos de masa muscular para realizar ese rol.