Paulo Londra, el trapero de 21 años, será papá; así lo anunció a través de un posteo en su cuenta de Instagram, donde compartió una enternecedora foto junto a su pareja, Rocío Moreno.

“La vida se trata de aprender y mejorar cada día, y con vos aprendí amar y a volverme una mejor persona, y hoy gracias a Dios voy a prender a ser papá, y voy a dar todo para ser el mejor papá rapper de History Channel”, escribió.

Luego, en las historias de la misma red social, explicó que quizá algunos ya sabían la noticia aunque la mayoría todavía no, por lo cual decidió confirmarlo: “Estoy contento, no lo puedo creer, es una bendición que me dio Dios”.

Paulo Londra será papá: “Estoy contento, no lo puedo creer” https://t.co/wkrUdrt56J — Misiones Cuatro (@misionescuatro) April 8, 2020

Además, el músico anunció que será una nena: “Voy a darlo todo y entregar lo mejor de mi para que mi reina y mi princesa que está por venir sientan orgullo por este hombrecillo que tienen al lado”.

Lo cierto es que la noticia emocionó a todos los fanáticos y fanáticas del artista, quienes le enviaron conmovedores mensajes y lo convirtieron rápidamente en tendencia en Twitter.

Además, diferentes colegas también le dedicaron algunas palabras, como es el caso de Lit Killah, quien le escribió algunos corazones, como Micro TDH, quien afirmó: “Felicidades hermano ya tienes alguien a quien amar por encima de todo, el verdadero amor”.

Bizarrap no se quedó afuera y expresó: “Vas a ser el mejor padre del universo wacho, felicitaciones”. Además, se sumaron influencers como Juampi González y Chapu Martínez, informó filo.news