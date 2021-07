Polémicos dichos de Yanina Latorre: “El problema son los humildes que toman mate, no los que tenemos cultura”

Durante un móvil para Los Ángeles de la Mañana desde Estados Unidos, la panelista del ciclo defendió su posición y contó que su marido, el comentarista deportivo Diego Latorre, se sometió a distintos controles al arribar a la Argentina hace una semana, por compromisos laborales. “Lo buscaron a Diego a ver si estaba en casa, dos veces”, acusó Yanina, explicando que había cumplido “porque, además, denuncian enseguida”.

Fue entonces cuando expuso su mirada con una polémica frase: “El problema no son los que volvemos de viaje, que tenemos la cultura suficiente como para entender de quedarnos en casa siete días. El problema son los piquetes, las manifestaciones, en los lugares más humildes que la gente toma mate, lo comparte, no usa barbijo. La verdad, chicos…”, declaró.

Su palabra de inmediato tuvo repercusión. Yanina afirmó que sus dichos fueron malinterpretados de manera intencional, con el único fin promover el odio y el rencor hacia los argentinos que viajaron al exterior, en su caso, con el fruto de su trabajo y el de su marido.

En ese sentido, aclaró que, lejos de dirigir su visión hacia un sector en particular, simplemente hizo una enumeración de las situaciones que pueden hacer crecer los contagios, remarcando que, en algunas zonas, por falta de información, se realizan prácticas que facilitan la propagación del virus.

Cabe recordar que las restricciones a la cantidad de pasajeros provenientes del exterior hicieron que Yanina ingresara en la larga lista de los argentinos varados en el exterior, aguardando entrar al cupo diario para poder volver al país.

Preocupada por esta circunstancia, Latorre expresó su bronca y también apuntó contra los festejos en la vía pública por la consagración de la Selección de Lionel Messi. “Le mandé un par de mensajitos a Albertico, tuits, a ver si me los contesta. Ponete media pila, contestame -dijo en un video posteado en Instagram-. Estoy indignada con lo del Obelisco. Acá te grité en el balcón, festejamos, porque basta de responder pelot…, manga de resentidos. Al final, estoy descargando la ira. El festejo en el Obelisco y el COVID, como en el velorio de Maradona, y a la gente no la deja volver a su casa. No lo entiendo, Albertico, contame, amor, ¿quién te aconseja?”.

Desde fines de junio, con el fin de frenar el avance de las nuevas cepas de coronavirus, rige en el país un “cepo aéreo” que pone límite a la cantidad de personas que pueden ingresar a diario al país. El cupo comenzó siendo de 600 pasajeros, lo que significaba una reducción del 70 por ciento respeto a los dos mil que ingresaban antes. Hace unos días se flexibilizó, permitiendo la entrada de 742 por jornada, y se espera que hacia fin de mes el número suba a mil.