Premios Emmy 2020: todos los ganadores

Con Jimmy Kimmel como anfitrión, este año los ganadores agradecieron desde casa. Sin la alfombra roja de rigor, algunos de los nominados brindaron entrevistas en la previa al show, gracias a los 140 kits que los organizadores se ocuparon de distribuir alrededor del mundo, para que todos pudieran estar virtualmente presentes.

La comedia canadiense Schitt’s Creek fue la gran ganadora de la noche, con 7 premios, seguidos por dos producciones de HBO: Succession y Watchmen, con 4 galardones cada una.

Aquí, la lista completa de ganadores:

Comedia

Schitt’s Creek

Actriz de comedia

Catherine O’Hara, Schitt’s Creek

Actor de comedia

Eugene Levy, Schitt’s Creek

Actriz de reparto en comedia

Annie Murphy, Schitt’s Creek

Actor de reparto en comedia

Dan Levy, Schitt’s Creek

Drama

Succession

Mejor actriz de drama

Zendaya, Euphoria

Mejor actor de drama

Jeremy Strong, Succession

Mejor actriz de reparto en drama

Julia Garner, Ozark

Mejor actor de reparto en drama

Billy Crudup, The Morrning Show

Mejor dirección en drama

Andrij Parekh, Succession

Mejor guión de serie dramática

Jesse Armstrong, Succession

Miniserie

Watchmen

Actriz en miniserie y/o película para TV

Regina King, Watchmen

Actor en miniserie y/o película para TV

Mark Ruffalo, por I Know This Much Is True

Actriz de reparto en miniserie y/o película para TV

Uzo Aduba, Mrs. America

Actor de reparto en miniserie y/o película para TV

Yahya Abdul-Mateen II, Watchmen

Mejor guión de miniserie

Damon Lindelof y Cord Jefferson, Watchmen

Mejor dirección de miniserie o película para TV

Maria Schrader, Poco ortodoxa

Mejor reality de competición

RuPaul’s Drag Race

Mejor guión de comedia

Dan Levy, Schitt’s Creek

Mejor dirección de comedia

Dan Levy y Andrew Cividino, Schitt’s Creek

Programa de variedades

Last Week Tonight With John Oliver

Governors Award

Tyler Perry