Premios Oscar 2020: la emoción de Joaquín Phoenix al recordar a su hermano River

El Globo de Oro, el BAFTA, el SAG Awards, la sucesión de triunfos lo ponía primero cómodo en la carrera por el Oscar. Phoenix, llegó, vio y venció, y como sucedió también en los agradecimientos de los galardones anteriores, tal vez mimetizado con criatura, se despachó con un discurso por fuera de lo políticamente correcto. En él, no solo reivindicó la justicia social, a las minorías y «a los que no tienen voz», también recordó a su hermano River Phoenix, que falleció de sobredosis a los 23 años.

«Me siento privilegiado, pero no por encima de ninguno de mis compañeros, compartimos el mismo amor por el cine, que me ha dado una vida extraordinaria, no sé qué sería de mí sin él. Pero creo que el mejor obsequio que hemos recibido, es el de poder utilizar nuestra voz para los que no tienen voz», dijo al iniciar su discurso, en el Dolby Theatre de Los Angeles, según lo publicó La Nación.

«En los últimos días pensé mucho sobre algunos de los temas agobiantes que enfrentamos. A veces sentimos que defendemos causas diferentes, pero yo veo un elemento común. Sea que hablemos de desigualdad de género, racismo, derechos de minorías, o de pueblos indígenas o de los animales, en realidad se trata de luchar contra la injusticia«, siguió el actor. «Contra la creencia que un pueblo, una raza, un género o una especie tiene derecho a dominar, usar y explotar a otra con impunidad. Creo que nos hemos desconectado del mundo natural, y muchos somos culpables de una visión egocentrista del mundo, pensamos que somos el centro del universo».

Militante del veganismo, Phoenix continuó con su dicurso: «Nos sentimos con derecho a inseminar artificialmente a una vaca, y cuando nace su bebé lo robamos, o usamos su leche para nuestro café o nuestro cereal. Pensamos que hay que sacrificar algo para conseguir algo. Pero los seres humanos somos tan creativos e ingeniosos, que si usamos el amor y la compasión como nuestro principio rector vamos a poder crear, desarrollar y aplicar sistemas que beneficien a todos los seres vivos y al medio ambiente».

«He sido un bandido toda mi vida, he sido egoísta, cruel, difícil para trabajar, pero ustedes me han dado una segunda oportunidad. Cuando nos apoyamos, cuando nos educamos mutuamente y nos guiamos hacia la redención, es humanidad. Mi hermano, cuando tenía 17 años, escribió esta letra: ‘Corre al rescate y la paz estará contigo'», dijo finalmente, notablemente emocionado antes de retirarse del escenario con su Oscar a mejor actor.





