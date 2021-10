Ricky Martin rompió el silencio sobre su supuesto retoque en la cara

Publicación de Ricky Martín desmintiendo rumores

Ricky Martin decidió romper el silencio luego de que Internet enloqueciera con una “renovada cara” que presentó en una entrevista televisiva en Las Vegas.

En un video publicado en sus redes sociales, Ricky Martin dijo: “Hola familia, ¿Cómo están? Que nada, estoy aquí porque creo que algunos de ustedes están muy preocupados porque, supuestamente, me hice algo en la cara”, empezó la grabación del cantante puertorriqueño, de 49 años.

Con su rostro en primerísimo plano, continuó: “No me he hecho nada en la cara. Miren, tengo líneas”, dijo tocándose ciñendo la frente, mostrando que las líneas de expresión están intactas. “Si me pongo botox o fillers lo hubiese dicho porque yo no tengo nada que esconder”, sentenció.

En esta línea, aclaró lo que pudo haber sucedido: “Pero ese día, el día de la entrevista, lo que sí hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas, y yo ahí creo que vino una reacción rara a mi piel donde nada, simplemente me inflamé”.

“Pero nada, fuera de eso fue un día normal. Eso sí, no quise cancelar las entrevistas”, expresó. También dijo que tendría que haberlo hecho para no tener que estar hoy dando explicaciones tras la lluvia de rumores y memes que se hicieron virales.

“Pero está todo bien. Insisto, mi vida esta normal, estoy muy saludable. Los conciertos están de put* madre y seguiremos trabajando fuerte”, concluyó el artista.

La foto de Ricky Martin que generó rumores de cirugía en su cara