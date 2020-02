Robert Pattinson confesó a qué se dedicará si “Batman” fracasa

Robert Pattinson, que alcanzó la fama al interpretar a Edward Cullen en la saga de Crepúsculo, fue elegido para ser el nuevo Batman. Su participación en la película estuvo rodeada de críticas, además de que en en las últimas semanas todos han estado hablando de él por otro motivo. Es que la película The Lighthouse fue completamente ignorada por la academia, a pesar de ser catalogado por la crítica como una de las mejores cintas del 2019.

Entrevistado en el programa Today de la NBC, Pattinson dijo que Batman no era un verdadero superhéroe, debido a que no tiene superpoderes. El hecho hizo enojar a los fanáticos del murciélago, y por esto el actor debió retractarse. “No estaba educado en el tema. La gente se enojó mucho. Es raro. Todavía no puedo comprender la discusión. Okay, él es un superhéroe, me disculpo”, declaró.

Además, Pattinson está determinado a hacer un buen Batman y que a los fans le guste. Respecto a las críticas al ser elegido para interpretar al personaje, afirmó que “solo me preocupa si a la gente le gusta una vez que esté hecha la película. Ahora mismo, pueden pensar lo que quieran”.

Para cerrar el tema, Robert Pattinson que también tuvo un rol en Harry Potter y el Cáliz de Fuego, dijo que está tan comprometido con que a la gente le guste la película, que si no es así se dedicará a ser actor “porno”.

Se filtraron imágenes de Robert Pattinson como Bruce Wayne

La filmación de The Batman ya comenzó y así lo indican las patrullas, ambulancias y camionetas de “Gotham” que están recorriendo las calles de Londres. Los fanáticos se percataron de las grabaciones, tomaron fotografías y no dudaron de compartirlas en las redes.

