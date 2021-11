Scarlett Johansson sorprende cantando un clásico de U2

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA – FEBRUARY 09: Scarlett Johansson attends the 2020 Vanity Fair Oscar party hosted by Radhika Jones at Wallis Annenberg Center for the Performing Arts on February 09, 2020 in Beverly Hills, California. (Photo by George Pimentel/Getty Images)

La célebre actriz nuevamente vuelve a probar sus talento en otras de sus pasiones: El canto. Y es que Scarlett Johansson sorprendió a sus fanáticos al interpretar uno de los clásico de U2 para su nueva película. Además, en la ocasión se unió al mismo Bono para cantarla.

Scarlett Johansson versiona a U2

Finalmente se lanzó el trailer oficial de Sing 2, la secuela de la exitosa película animada con animales cantando clásicos de la música pop. En este, se puede escuchar la voz de Scarlett Johansson interpretando un clásico de U2.

La actriz de U2 se une al mismo Bono para una nueva versión de I Still Haven’t Found What I’m Looking For, tema original del disco The Joshua Tree (1987). Cabe señalar que Scarlett Johansson regresa al filme para interpretar a su personaje Ash.

En la secuela, que se lanzará este 22 de diciembre, Bono también se sumará como un nuevo personaje. El líder de U2 interpretará a Clay Calloway, un león que es una estrella de rock y que se convierte en un mentor del personaje de Scarlett Johansson.

Cabe señalar que esta no es la única canción que la actriz tendrá en el filme. Anteriormente, se reveló que también interpretará el clásico de los Yeah Yeah Yeahs, Heads Will Roll. Además, los otros miembros del elenco cantarán canciones como Can’t Feel My Face de The Weeknd, A Sky Full Of Stars de Coldplay, Let’s Go Crazy de Prince, entre otras.

Por su parte, U2 estrenó esta semana una canción original que será parte de Sing 2, Your Song Saved My Life. Este tema será parte del soundtrack original y se espera que también suene a lo largo del filme. Sin embargo, la reacción a esta no ha sido tan positiva, con medios como Consequence of Sound tildándola como la peor canción que se ha lanzado en 2021.