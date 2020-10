Se estrena “Distanciamiento social”, la nueva serie de Netflix

Este 15 de octubre, Netflix estrena “Distanciamiento social”, una serie que relata los primeros meses de la pandemia.

De los creadores de “Orange is the new black”, esta nueva producción que fue grabada en cuarentena trata del confinamiento que ha padecido el mundo, también los percances tecnológicos, el caos, los movimientos como Black Lives Matter, la depresión, los problemas de pareja, entre otros.

Distanciamiento social cuenta con ocho episodios y “muestra la resiliencia del humano frente a la incertidumbre y el aislamiento”.

“Nos apasiona encontrar esa conexión ya que todos permanecemos distanciados. Nos hemos inspirado para crear una serie de antología que cuenta historias sobre el momento actual que estamos atravesando: relatos únicos, personales y profundamente humanos que ilustran cómo estamos viviendo separados, pero juntos”, señaló el equipo de producción en un comunicado.