Se filtró el primer trailer de la nueva versión de “El Juego del Miedo”

Hace unos meses el actor, Chris Rock, había anunciado que estaba trabajando para reiniciar la famosa saga de películas de “El Juego del Miedo” y, desde ese momento, todo se ha convertido en una gran intriga.

Pero durante el día de hoy, se filtró lo que sería el primer trailer de esta nueva generación, a través de Reddit. El título oficial de la película cambiaría por el de “Spiral: From The Book Of Saw”.

En las imágenes se puede ver un pequeño adelanto, donde Chris Rock busca modificar el tono amargo de las películas originales de la antigua saga y fiel a su estilo, intentará darle algunos momentos de humor.

Esta nueva versión del Juego del Miedo está escrita y protagonizada por Chris Rock, Samuel L. Jackson y Max Minghella, y llegará a los cines a partir del viernes 15 de mayo en Estados Unidos.

