¿Se viene la sexta película de Piratas del Caribe?

Piratas del Caribe es una de las franquicias más exitosas de Disney. Iniciada en 2003 con La maldición de la Perla Negra, la saga ha continuado hasta estar formada por un total de cinco entregas. Y uno de sus actores ha hablado sobre la sexta película, la cual lleva en desarrollo un tiempo.

Lee Arenberg, quien ha dado vida al divertido bucanero Pintel en la primera película y sus dos secuelas El cofre del hombre muerto y En el fin del mundo, ha reconocido que la Casa de Mickey Mouse sigue hablando sobre Piratas del Caribe 6. “Hasta lo que sé, definitivamente están hablando sobre eso”, dijo en Kendall Talks TV.

En cuanto a la posibilidad de volver a verle como Pintel en la gran pantalla -el actor no aparece en la cuarta y quinta entrega tituladas, respectivamente, En mareas misteriosas y La venganza de Salazar-, el intérprete reconoce que le gustaría: “Quiero decir, sí. Por supuesto. Pero ya han hecho dos sin nostros. Me encanta. Me encanta ese papel”. Arenberg forma uno de los dúos cómicos de la franquicia junto a Mackenzie Crook, quien da vida a Ragetti, el pirata tuerto. “Pero no depende de mí. Es algo de lo que hablar sobre una pandemia”, concluye.

En el fin del mundo supuso un parón en la historia de Will Turner (Orlando Bloom) y Elizabeth Swann (Keira Knightley), pero no de Jack Sparrow (Johnny Depp). En mareas misteriosas siguió a este último en una aventura con otros personajes como Barbanegra (Ian McShane), Angelica (Penélope Cruz), Syrena (Astrid Bergès-Frisbey) y Philip Swift (Sam Claflin). La pareja formada por Will Turner y Elizabeth Swann volvió en La venganza de Salazar, con Javier Bardem como el villano. No obstante, la historia estaba centrada en su hijo Henry Turner (Brenton Thwaites) y la astrónoma y horóloga Carina Smyth (Kaya Scodelario).

Ahora, de cara a la sexta entrega, Disney ha fichado al creador de Chernobyl Craig Mazin y a Ted Elliott, guionista veterano de la saga. La idea del estudio es llevar a cabo un ‘reboot’ de la franquicia y, por el momento, la aparición de Jack Sparrow no es algo seguro. De decidir utilizar a este personaje, Johnny Depp podría ser sustituido en el papel del famoso pirata. En un prinicipio, Rhett Reese y Paul Wernick, guionistas de Deadpool, fueron los elegidos para encargarse de esta nueva historia, pero decidieron abandonar el proyecto, informó el portal mdzol