Sienna Miller contó el noble gesto de Chadwick Boseman

La actriz británica-estadounidense Sienna Miller recordó el día en que Chadwick Boseman (“Black Panther”), junto a quien trabajó en la película “21 Bridges” renunció a parte de su salario para que ella recibiera un sueldo justo.

No es novedad que en los puestos de trabajo las masculinidades y las femeneidades no reciben el mismo dinero por tarea realizada, aunque el rol a efectuar sea el mismo. Estos son datos que los diversos colectivos feministas y de género están visibilizando cada vez más para exigir que haya paridad en todos los cargos y espacios.

“Él produjo 21 bridges y había insistido mucho para que yo participase en ella. Era fanático de mi trabajo, algo que me resultaba emocionante porque yo también lo era del suyo. Me contactó y me ofreció estar en la película; era una época en la que no quería trabajar más, porque lo había estado haciendo sin parar y estaba agotada, pero yo quería trabajar con él”, comentó la actriz en una reciente entrevista con la revista Empire.

“No sabía si contar o no esta historia, y todavía no lo he hecho. Pero lo voy a contar porque creo que es un testimonio de quién era”, sostuvo Miller al principio de la historia pero se decidió a darla a conocer para alimentar el buen recuerdo de Boseman, quien falleció a sus 43 años a causa del cáncer de colon, enfermedad que enfrentaba en silencio desde el 2016 mientras en paralelo se desempeñaba en la actuación.

“Esta fue una película de gran presupuesto, y creo que todo el mundo sabe lo que sucede con la disparidad salarial de género en Hollywood. Yo pedí una cifra que el estudio no estaba dispuesto a pagar. Yo dije que haría la película si se me pagaba adecuadamente. Y Chadwick terminó donando parte de su salario para llegar al número que había pedido. Dijo que eso era lo que me merecía que me pagaran”, siguió la actriz.

“Él me dijo: ‘Vas a cobrar lo que te mereces y lo que vales’. Y es casi imposible imaginar a otro hombre en esta ciudad comportándose con esa generosidad y ese respeto”, mencionó Miller (también conocida por otros trabajos como la película “Francotirador”).

“Desde entonces, le he contado esta historia a algunos actores amigos míos, y ellos suelen quedarse en silencio e irse a casa, seguramente para darle vueltas a las cosas durante un rato”, finalizó.