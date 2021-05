Silvia Süller se casará con su novio de 23 años

Silvia Süller anunció su casamiento con Martín Lema, un joven de 23 años que es uruguayo y que todavía no conoce personalmente.

Más allá de lo que contó la mediática, la pregunta pasa por saber quién es realmente este joven que se lo ve muy activo en las redes sociales.

El futuro esposo de la famosa estudia periodismo, de hecho en su perfil de Instagram almacena todas las entrevistas que ha realizado a famosos.

“Lo hago como pasatiempo”, indica en su biografía de las redes sociales.

Lema tiene como su gran sueño viajar a la Argentina para poder conocer a su novia físicamente y concretar así la tan ansiada boda.

Silvia Süller anunció su casamiento con su novio de 23 años

“Estoy muy enamorado de ella y soy fan de ella desde que tengo diez años. Quiero viajar a Argentina para verla a Silvia, la llamo a cualquier hora y me atiende. En la charla pasan cosas. Yo ya le dije a Silvia de casarnos, estoy desesperado por irme para allá. Me enamoró todo de ella, es hermosa“, dijo al respecto el novio.

Y completó, Silvia: “Tenemos sexo virtual pero yo no me saco la ropa, no lo hice antes, no lo voy a hacer ahora“.

En diálogo con “Mitre Live”, la celebridad añadió: “Los padres de él, sus abuelos y hermanos me aman. Estoy en contacto. Él sabe que mi amor fue Soldan, lo saben todos, pero la verdad es que me siento muy bien. Tenemos sexo virtual y estamos esperando conocernos. Me enamoró su termo“.