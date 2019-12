Star Wars: las críticas destrozan al Episodio IX

Este jueves llegó Star Wars: The Rise of Skywalker a los cines argentinos, y mañana debutará en las salas estadounidenses y en las de gran parte del mundo, por lo que la gran mayoría de los fans de la franquicia todavía no puede dar su veredicto sobre la cinta que cerrará la Saga Skywalker. Pero los críticos corren con mejor suerte.

Según Indiehoy, la prensa especializada tuvo previo acceso al film y ya compartió sus devoluciones, las cuales, lejos de beneficiar a la cinta dirigida por J.J. Abrams, la ubicaron en el segundo puesto del listado de películas de la Guerra de las Galaxias con peor recibimiento de la crítica.

Tan despiadados fueron los reseñadores que el Episodio IX de la saga creada por George Lucas consiguió un pobre 59% de aprobación en Rotten Tomatoes basada en 213 revisiones, con una calificación promedio de 6.24/10. Además, el consenso de críticos del sitio web dijo sobre el largometraje: «Star Wars: The Rise of Skywalker sufre de una frustrante falta de imaginación, pero concluye esta amada saga con una devoción centrada en los fanáticos.»

Por otro lado, en Metacritic, otro agregador de reseñas, la cinta se hizo con una puntuación promedio de 53/100 basado en 53 críticas.

De esta manera, The Rise of Skywalker solo logró superar a The Phantom Menace, la película de 1999 dirigida por el propio Lucas que obtuvo peores números tanto en Rotten Tomatoes como en Metacritic, con un 53% de aprobación y un puntaje de 5.97/10 en el primer portal y una puntuación promedio de 51/100 en el segundo.