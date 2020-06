Styles y Rogen pagan fianzas de detenidos en protestas por la muerte de Floyd

El asesinato del ciudadano George Floyd a manos de agentes de la policía de Mineápolis en Estados Unidos generó multitudinarias protestas en todo el país en contra del racismo. Actualmente, por lo menos 40 ciudades de ese país se encuentran bajo toque de queda.

Aunque esas manifestaciones se iniciaron con un tono muy pacífico, en muchos casos la situación derivó en un enfrentamiento directo con la policía. Como producto de ello, miles de personas han sido arrestadas. Por su parte, el presidente Donald Trump sostuvo que a esos protestantes “deberían meterlos en la cárcel durante diez años”.

En medio de ese tenso panorama, muchos artistas estuvieron a favor de los reclamos populares y condenaron los excesos de las fuerzas armadas. Por supuesto, repudiaron el discurso racista defendido por algunos simpatizantes del polémico mandatario.

Dentro de los famosos que inclusive están pagando la fianza de manifestantes detenidos se encuentran Steve Carell, Seth Rogen, Halsey, Janelle Monáe y Harry Styles.

Según publicó IndieHoy, al respecto, el ex integrante de One Direction señaló desde su Twitter: “Hago cosas todos los días sin miedo, porque soy privilegiado, y soy privilegiado todos los días porque soy blanco. No ser racista no es suficiente, debemos ser antirracistas. El cambio se promulga cuando una sociedad se moviliza. Me solidarizo con todos los que protestan”.