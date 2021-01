Tani Fernández: “A la gente le molesta que yo exista”

Luego de que lo acusaron de participar de una fiesta clandestina, Estanislao Fernández, hijo de Alberto Fernández, hizo su descargo en las redes sociales y explicó que el evento por el cual se lo acusa de asistir “estaba habilitado” y recalcó que él fue a trabajar como DJ. “Estoy harto y enojado. A la gente le molesta que yo exista, que sea trolo y que me vista de mujer”, agregó.

En sus historias de Instagram, el hijo del mandatario se mostró enojado y apuntó contra los medios que “viven hablando de él de forma “fea y despectiva”.

“Si esta es la reacción que querían, la tuvieron, ganaron. Estoy harto de que mientan sobre mí, de que me llamen ‘Estanislao’ y de que no respeten nada”, expresó después de haber pedido que lo llamen “Tani” ya que no se siente cómodo con el nombre que lleva en el DNI.

Y añadió “Yo me defiendo solo, no lo hace nadie ni un Gobierno ni la gente. Si yo no salgo a aclarar esto, el día de mañana los medios lo levantan como nota diciendo que estuve en una clandestina. Que digan lo que quieran, porque no es verdad”.

En ese sentido, explicó que el evento por el cual se desató la polémica se llevó a cabo en un bar y agregó: “En un momento, vino la Policía porque la música estaba alta y los vecinos se estaban quejando. La bajamos como nos pidieron. Era un lugar habilitado con todas las normas. Si vinieron los efectivos y no lo clausuraron, es porque no era una clandestina”.

Además, expresó su hartazgo y enojo por recibir críticas y comentarios homofóbicos y señaló: “A la gente le molesta que hable de lo que se me canta el culo. Creen que lo que yo digo influye en el mundo. Una persona que dice lo que cree, piensa, siente y quiere, entonces está bien porque todos deberían poder hacer eso”.

Por otro lado, agradeció a quienes lo apoyan diariamente, tanto a sus amigos como a las personas que le escriben a través de las redes sociales y pidió disculpas al equipo por la polémica desatada y le agradeció por “darle un lugar” donde desempeñarse de algo que le gusta.