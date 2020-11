Tarantino escribirá la novela de “Once Upon a Time in Hollywood”

Once Upon A Time In Hollywood fue una de las películas más destacadas del 2019. Ahora su director, Quentin Tarantino, adaptará su guión para transformarlo en un libro con la editorial HarperCollins.

Esta será la primera vez que Tarantino adapte una de sus películas a una novela impresa. El acuerdo con HarperCollins establece que el primero de los dos libros se publique en junio de 2021.

El film estuvo escrito y dirigido por Quentin Tarantino y fue un éxito tanto en la taquilla como en la gala de premios. Recibió 10 nominaciones a los Premios Oscar de los cuales se llevó dos galardones: Mejor Diseño de Producción y Mejor Actor de Reparto para Brad Pitt.

Once Upon A Time In Hollywood es un homenaje a la época dorada de Hollywood. Ambientada en 1969, contaba la historia del actor Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) y su doble de acción Cliff Booth (Brad Pitt), mientras ambos intentan abrirse lugar en la industria cinematográfica.

La nueva novela de Tarantino no será un remake de la película, sino que funcionará como secuela, y también precuela ya que se centrará en las vidas de Dalton y Booth luego de los eventos ocurridos en el film pero también abordaron sus pasados para conocer más sus historias.

“En los años ’70, las novelizaciones de películas fueron los primeros libros que comencé leyendo. Hasta el día de hoy tengo un gran afecto por el género. Así que, como aficionado de las novelas de películas, estoy feliz de anunciar que Once Upon A Time In Hollywood es mi contribución al subgenero de la literatura, a veces marginado, pero muy querido”, confesó Quentin en una entrevista con Variety.

Por su parte, Noah Eaker, vicepresidente de HarperCollins declaró: “El talento literario de Quentin Tarantino ha estado a la vista desde sus primeros guiones. Pero ver como sorprende constantemente al lector, incluso al que se sabe la película de memoria, es ver a un maestro narrador probando una nueva forma y apropiandose de ella”

Por otro lado, la editorial HarperCollins también anunció que llegó a un acuerdo por un segundo libro escrito por Tarantino. El mismo será una novela ficcionada, titulada Cinema Speculation, y será una inmersión en el cine de la década de 1970 con varios ensayos y diferentes historias relacionadas entre sí.

Fuente Spoiler