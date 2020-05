Tecladista de Faith No More presenta su nuevo proyecto

El tecladista y guitarrista de Faith No More, Roddy Bottum, presenta un nuevo proyecto musical junto a su novio Joey Holman: Man on Man. Su single debut, “Daddy”, ya está disponible en plataformas de streaming.

En su perfil de Instagram, Bottum y Holman describen su propuesta como “amantes gays haciendo música gay”, a la vez que posan en ropa interior para sus fotos de prensa. En una entrevista con Rolling Stone, Bottum dijo: “Hay suficiente representación de la comunidad gay de jóvenes, lampiños y bellos chicos. Se siente bien representar una parte de nuestra que cultura que no rechina y no se hace la manicura”.

La canción con la que se dieron a conocer está totalmente alejada de la crudeza metalera de Faith No More y opta por un camino más pop sin caer en un optimismo brillante y meloso, aunque el propósito de la canción sí sea arrojar un poco de luz entre tanta oscuridad.

Holman tocaba la guitarra en una banda de rock cristiano llamada Cool Hand Luke: “Tocar en Cool Hand Luke fue una experiencia llena de diversión y aprendizaje, pero últimamente estaba ocultando una parte muy importante de lo que soy, y eso era doloroso. El espíritu de Man on Man es totalmente lo opuesto a eso”, sostuvo de acuerdo con IndieHoy.

“Daddy” es también un registro sobre la vida en medio de la pandemia: “Estamos haciendo todo lo posible por documentar esta extraña época de la historia, resaltando la importancia de la creatividad y la unión. ‘Daddy’ es la celebración del amor en cuarentena, y es una carta de amor al pasado -no tan lejano- en el que comulgábamos físicamente con nuestra comunidad queer”, reflexionó.