The Smiths tendrá su película sobre la separación de la banda

Una película sobre el legado de The Smiths es lo que traerá “Shoplifters of the World”.

Inspirada en hechos reales y ambientada en los 80, la película traerá el pesar de cuatro amigos al enterarse de la separación de la banda de Morrisey (vocalista), Johnny Marr (guitarra), Andy Rourke (bajo) y Mike Joyce (batería).

Los protagonistas serán Joe Manganiello, Ellar Coltrane, Helena Howard y Elena Kampouris.

Aún no hay fecha de estreno, pero ya se sabe que la película contará con una banda sonora de lujo con más de 20 canciones de la banda oriunda de Mánchester.

Recordemos que The Smiths se separó en 1987, cuando Marr abandonó la banda debido a ciertos desacuerdos.

Fuente: Duna