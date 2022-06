Todo listo para el 2do Festival de Teatro por la Diversidad

En esta oportunidad, se propone espacios de encuentros e integración cultural y social que esta edición se llevará a cabo los días 30 de Junio, 1,2 y 3 de julio, en diferentes espacios.

Las actividades combinan el conocimiento, entretenimiento y la reflexión en torno a la diversidad sexual y de género propia de todas las sociedades, de acuerdo con los organizadores.

“En la edición anterior de junio 2021, propusimos un concepto que lo sostenemos este 2022, “lo que no se nombra, no existe”, y “lo que no se ve, no existe y no se conoce”, y ante históricas estigmatizaciones al colectivo, son necesarias las representaciones positivas tales como las que se llevan adelante en el presente Festival”, señalaron.

Las presentaciones artísticas abordarán principalmente las temáticas LGBTQ+ desde múltiples y originales puntos de vista promoviendo la inclusión, visibilización y contribuyendo así a la transformación social.

En este 2do festival además de artistas locales se contará con la presencia de invitados especiales como ser el elenco STAND DRAG desde la hermana República del Paraguay más precisamente de Asunción.

El objetivo del Festival es mostrar el arte de la comunidad LGBT. Para adquirir entradas por Mercado Pago, los interesados pueden comunicarse al 3764686500.

Programación

Jueves 30 de junio 21:00 hs – SALA TEMPO – 3 de febrero 1916

Apertura del festival – charla debate

con la exposición de

– Nazarena N. Fleitas, Delegada de ATTTA Misiones

– Mia Fleita Penayo, referente de la Fundación Eva Perón.-

OBRA DE TEATRO – “NOS HUBIERAMOS AMADO TANTO” – Grupo Tempo

de Cristina Hynes O’Connor, y con dirección de Estrella Asuad.

Sinopsis:

Silvia, César y Marcela, son los tres personajes presentes y hay un personaje ausente y unificador de las historias que es Alberto; es una obra que plantea temas trascendentes de la vida como es el amor y, de cómo el amor atraviesa a estos personajes y hace lo que le place con ellos

Sábado 2 de Julio 21:30 Hs. – Centro Cultural Vicente Cidade – Belgrano y General Paz

El variete #2022

Sinopsis:

Varieté artística, que tiene en esta edición como principal objetivo el de fomentar y celebrar la diversidad y la interculturalidad a través del arte, desde varias expresiones como lo son, el transformismo, el humor, la música, y no pueden faltar los monólogos con todo tipo de contenidos y más.

Participan:

*Grupo Nova Energia – Baile

*Agusto Labella – sexo-sofia – Sexologo humor

*Walter Bogado – Unipersonales – Humor – Monologos Politicos

*Vanesa Avellaneda – Cantante

*Meena Bell – Drag – Performance

*Carmen Centeno – Doña Conche – Humor

*Jeylin Rojas – Drag – Performance

*Stand Drag – Humor – Elenco de Asunción Paraguay

*Otros a confirmar

Domingo 3 de Julio – The Rox costanera – Cierre 22 Hs.-

* Obra: Dos Mujeres – Grupo agua de rio – (Autor: Javier Daulte)

Dos mujeres, una noche, una espera. Esperan la llegada de un amor, la excusa perfecta para esa velada y esa espera….

* Obra: Al borde de un ataque de nervios – “Tributo al desamor” – Grupo STAND DRAG – Asunción – Paraguay

Tres actores de teatro encarnan a sus personajes Drag, Presentando un espectáculo de humor y show Se fusiona el Stand up o monólogos con los Shows Drag.

StanDrag ,monólogos dinámicos ,divertidos y de mucha interacción con el público con el plus de los clásicos shows del arte Drag y su producción fascinante de parafernalia y glamour con tocados ,peinados, maquillajes y vestuarios de extravagancia .

Un espectáculo para reír, disfrutar del arte diverso y celebrar la vida .

Biografías:

Omar Mareco – Envidia Me Tenes

Actor, director, Guionista teatral, Preformar y la Drag Mas importante de Asunción por el legado a la diversidad que, integrado a la noche asunceña, más de 20 años de trayectoria en el medio como artista de la escena valida su personaje con más de 18 años en el medio siendo un referente para el mundo Drag participando en varias campañas, conducciones de eventos sociales, actuaciones y apariciones en Televisión y Cine. Junto a Usa Didi Granatita y Menta Green figuran en el lenguaje Drag como las leyendas más importantes de la historia drag en nuestro país.

Aldo Calabresa-Menta Green

Es un drag Queen referente y leyenda de nuestro medio, modelo, actor, preformar, vestuarista está ligado como tal al mundo de la televisión el cine y el teatro desde el 2003, su personaje con más de 10 años de trayectoria viene trabajando y posicionándose como uno de los pioneros junto a Usa Didi Granatita ya fallecida y Envidia Metense. Participó en la Vegas de la Dragón edición 2017 como observador de la movida mundial drag.

Manu Portillo -MALDAD

Es un conocido actor de Cine, teatro y televisión, reconocido por su actuación en 7 cajas como policía Servian y en otras varias películas nacionales, ficción, mas de 30 producciones como actor en Teatro y Televisión. Es tambien docente, productor, comunicador y guionista de teatro y audiovisual, como actor Performer fue transmutando durante varios años en cuanto a personajes con perfiles femeninos para llegar a definirse en el mundo drag desde el Personaje de Maldad Drag quien nace utilizando la comedia de insulto y el humor negro.

Extensión de festival:

Viernes 1 de Julio

20:30 Hs. – Cine Teatro Obera – San Martin 1049

00:00 Puerto Iguazu – Yapeyú 429

* Obra: Al borde de un ataque de nervios – “Tributo al desamor” – Grupo STAND DRAG – Asuncion – Paraguay

* Mena Bell – Drag Queen – Espectaculo Performance

* Ursula Sokol – Personaje cómico – Monólogos.-