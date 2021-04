Todos los ganadores de los Oscars 2021: la gran noche de Nomadland

Producers Frances McDormand and Chloe Zhao, hold the Oscar for Best Picture for “Nomadland” as they pose in the press room at the Oscars on April 25, 2021, at Union Station in Los Angeles. – McDormand also won for Actress in a Leading Role for “Nomadland” and Chloe Zhao wond Directing for “Nomadland” (Photo by Chris Pizzello / POOL / AFP)

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood presentó la 93° edición de los premios Oscar, atrasada dos meses debido a la pandemia. Tal cual lo prometido, la ceremonia tuvo carácter presencial y para hacerla segura los organizadores eligieron como sede central la Union Station, histórica estación ferroviaria de Los Ángeles, que se transformó en el escenario central junto a algunos momentos televisados desde el Dolby Theatre. La transmisión para Latinoamérica una vez más estuvo a cargo de TNT.

Como aspecto llamativo, visualmente la ceremonia tuvo una estética de cine, con 24 frames por segundo, formato panorámico y encuadres más típicos de una película que de un evento de televisión. No hubo videollamadas por Zoom, pero sí algunas conexiones vía satélite. A tono con los tiempos que corren, la gala desplazó el habitual despligue de producción de ediciones anteriores, pero a pesar de su austeridad, acertó con una refinada puesta en escena.

Harrison Ford, Reese Witherspoon, Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Brad Pitt, Laura Dern y Bong Joon-ho; fueron algunos de los de la ceremonia producida por Steven Soderbergh, Stacey Sher y Jesse Collins.

En cuanto a las premiaciones, no hubo mayores sorpresas en los rubros película y dirección, destinados a Nomadland. La realizadora del film, Chloé Zhao se convirtió en la segunda mujer en la historia en ganar un Oscar en ese rubro después de Kathryn Bigelow. Por su lado, Frances McDormand conquistó en esta gala de la Academia su tercer galardón como actriz protagónica, y tal vez la gran sorpresa de la noche la dio Anthony Hopkins con su distinción como actor protagónico por The father, segundo premio del galés en este apartado. Recordemos que todas las encuestas daban por vencedor al fallecido Chadwick Boseman por su rol en La madre del blues.

Frances McDormand in the film NOMADLAND. Photo Courtesy of Searchlight Pictures. © 2020 20th Century Studios All Rights Reserved

Los ganadores:

– Guion original: Promising young woman (Emerald Fennell)

– Guion adaptado: The father (Christopher Hampton y Florian Zeller)

– Película internacional: Another found (Dinamarca), dirigida por Thomas Vinterberg

– Actor de reparto: Daniel Kaluuya, Judas and the black messiah

– Maquillaje y vestuario: La madre del blues

– Diseño de vestuario: La madre del blues

– Directora: Chloé Zhao, Nomadland

– Sonido: Sound of metal

– Cortometraje de acción real: Two distant strangers

– Cortometraje animado: If anything happens I love you

– Película animada: Soul (Pixar)

– Cortometraje documental: Colette

– Documental: My octopus teacher

– Efectos visuales: Tenet

– Actriz de reparto: Yuh-Jung Youn, Minari

– Diseño de producción: Mank

– Fotografía: Mank

– Montaje: Sound of metal

– Música original: Soul (Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste)

– Película: Nomadland

– Actriz protagónica: Frances McDormand, Nomadland

– Actor protagónico: Anthony Hopkins, The father