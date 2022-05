“Top Gun: Maverick”: un espectáculo más grande que la vida y sin las partes aburridas

Después de su premiere en el Festival de Cannes hace exactamente una semana, “Top Gun: Maverick” llega a los cines de la Argentina, un estreno-evento por la expectativa previa por la secuela de la película de 1986 dirigida por Tony Scott y protagonizada por un joven Tom Cruise que ahora es el productor y motor imprescindible para esta secuela, que promete ser una de las películas más importantes del año en cuanto a producción y recaudación.

Lo primero para destacar de “Top Gun: Maverick” es que se trata de una película honesta, que tiene como objetivos honrar a su antecesora y sobre todo entretener, dos premisas que cumple holgadamente.

Todo lo que rodea a la película, su desaforada campaña publicitaria e incluso la obscena cantidad de pantallas que el tanque hollywoodense ocupará desde este viernes en todo el mundo, son elementos prescindibles, sí, pero complementarios del cine entendido legítimamente como espectáculo, más grande que la vida y sin las partes aburridas.

Si “Top Gun: Pasión y gloria” (1986) se trataba de una producción sin profundidad, con un relato endeble que se montaba en el impacto y sobre todo en el fin apenas velado de sus objetivos propagandísticos; en esta segunda parte, la historia se asienta sobre lo rescatable de su predecesora, es decir, sus personajes.

En ese sentido, el director Joseph Kosinski –que ya había trabajado con Tom Cruise en “Oblivion: El tiempo del olvido”-, hace crecer a los protagonistas y además los respeta.

Maverick (Cruise) es sin dudas una leyenda, no solo por sus proezas, sino que también por su rebeldía, que lo estancó en el grado de capitán durante décadas, mientras sus compañeros de promoción ocupan los puestos más altos dentro de la estructura militar, como el recordado Tom “Iceman” Kazansky (Val Kilmer), ahora almirante.

