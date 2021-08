Un actor de “Pasión de Gavilanes” se bajó de la segunda temporada

COLOMBIA. Hace algunos meses se confirmó que habrá una segunda temporada de Pasión de gavilanes, la telenovela colombiana escrita por Julio Jiménez que conquistó varios países. Sin embargo, habrá una baja muy importante en esta nueva historia. Michel Brown, que interpretó a Franco Reyes, no será parte del elenco y en las redes lo acusaron de traidor.

El galán argentino se lamentó por la decisión que debió tomar y explicó los motivos. “Sé que la posibilidad está y escuché que quieren en noviembre o diciembre arrancar a grabar. Al mismo tiempo que ellos empiecen, yo no voy a poder estar. En ese momento voy a estar trabajando en Bogotá seguramente y después en México”, explicó.

El compromiso laboral que aceptó le impide entonces volver a besar los labios de Sarita Elizondo, su esposa de ficción. “Voy a estar en otro proyecto y por eso no voy a poder estar. Creo que gran parte del elenco sí va a estar. Leí una pequeña sinopsis y la historia se oye increíble. Va a ser un golazo y una gran experiencia. El personaje de Franco Reyes es un recuerdazo, lo llevo en el corazón. Una nena de siete años me dijo en la calle que me mira y pasa algo muy loco, sigue siendo actual la novela. Es digerible y sigue emocionando”, manifestó.

La noticia de la segunda temporada llegó 17 años después del final y fue gracias a los fanáticos que insistieron para volver a verlos junto a sus hijos. “Esta nueva generación de Pasión de Gavilanes está predestinada a empezar con otro trágico crimen que sacude a la familia hasta lo más profundo.

La subsecuente investigación de la misteriosa muerte de un profesor apunta a los hijos de una de las parejas como posibles culpables, lo que desencadena una dramática serie de eventos para demostrar su inocencia”, informaron desde Telemundo como adelanto de lo que se verá.