Una actriz de “Game of Thrones”, también denunció a Marilyn Manson

La actriz describió a Marilyn Manson como un “depredador en serie” y precisó que el maltrato comenzó apenas se conocieron.

Según relató Bianco, todo comenzó en el año 2009, cuando el músico la contrató para protagonizar el videoclip “I want to kill you like they do in the movies”. “Necesito tener una víctima/amante”, le escribió el rockero en un mail, y añadió: “Vas a tener que fingir que te gusta ser maltratada por mí. Lo siento”.

De acuerdo a los dichos de la actriz durante los días de grabación, la ató, le pegó con un látigo, apenas la dejó dormir durante tres días, la torturó con juguetes sexuales y le sirvió cocaína en vez de comida. En ese momento pensó: “Es sólo que Manson está siendo teatral. Vamos a hacer un gran arte”.

Sin embargo, la violencia no terminó allí. En 2011 mantuvieron una relación signada por el maltrato del rockero. “Básicamente me sentía una prisionera. Iba y venía a su antojo, controlaba por completo con quién hablaba y tenía que llamar a mi familia a escondidas desde el armario. A menudo me despertaba violentamente si me iba a dormir sin permiso”, agregó la protagonista de Game of Thrones.

Tras un episodio que podría haber sido fatal, en la que Marilyn Manson la persiguió con un hacha por toda la casa, decidió terminar con la relación, según contó la actriz esperó a que el acusado se durmiera y huyó.

El cantante fue acusado de abuso sexual, físico y emocional por cinco exparejas, no obstante, aseguró que estas afirmaciones “son horribles distorsiones de la realidad”, pero las mismas hicieron que su compañía discográfica le rescindiera el contrato.