Una modelo reveló el lado oculto de los desfiles

En los últimos tiempos, la modelo reveló las consecuencias de ser modelo: pasar meses en aviones, montada sobre tacones y casi sin comer.

La semana pasada culminó la temporada de desfiles del otoño-invierno 2020-2021 en Nueva York, que luego continúa en Londres, sigue en Milán y concluye en París. Y cerca del final de ese periodo intenso de trabajo, Kaia Gerber usó su cuenta de Instagram para mostrar el lado poco glamoroso de las semanas de la moda.

La modelo utilizó una serie de imágenes de todo lo que no se ve detrás de las pasarelas, con un texto que escribió en tono irónico “Highlights from the last month” (destacados del mes pasado): un talón repleto de ampollas, un viaje en avión con barbijo en pleno coronavirus, un equipo de personas ayudándola a entrar en una ajustada prenda y un meme que dice “si no como un pastel pronto podría morir”.

¿Qué dirán los diseñadores y especialistas de moda?

