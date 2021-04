Van Morrison anticipa otra canción de su nuevo disco

El músico irlandés Van Morrison presentó “Only A Song”, segundo adelanto de “Latest Record Project: Volume 1”, su 42º disco de estudio que será lanzado el próximo 7 de mayo en plataformas digitales y contará con ediciones especiales en vinilo y CD.

Se trata de una canción atravesada por sonidos relacionados con el jazz, el rhythm & blues y el soul como ocurre con el resto de las composiciones que integran el álbum.

Así se desprende de las canciones que ya fueron develadas -la otra es “Latest Record Project”, que da título al trabajo- y de la información divulgada por la discográfica respecto al resto de los cortes.

En tal sentido, se destaca el rhythm & blues de “Jealousy”, el sonido country de “A Few Bars Early” y el garage rock de “Stop Bitching, Do Something”; como la colaboración de Don Black en las líricas de “Love Should Come With A Warning” y la autobiográfica “Mistaken Identity”.

Pero también hay una feroz mirada del artista respecto a la vida contemporánea, atravesada a nivel global por la pandemia de coronavirus y sus correspondientes limitaciones sociales.

“Dead Beat Saturday Night” es prueba de ello con versos como “sin vida, sin conciertos, sin elección, sin voz” que recuerdan la cruzada del músico irlandés en contra de las restricciones y las dudas que manifestó públicamente sobre la veracidad de la información oficial que circula; al igual que “Where Have All The Rebels Gone”, que lamenta la ausencia de pensamiento crítico.

Lo cierto es que más allá de ideologías, los adelantos de este nuevo trabajo dejan en claro que el autor de “Gloria” y “Dancing In The Moonlight” mantiene el rumbo y la vigencia musical.