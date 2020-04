Venom 2 retrasa su estreno y revela su título oficial

Después de que se rumoreara la posiblidad de aplazar la llegada a los cines de la segunda película en solitario del simbionte de Marvel, la compañía japonesa oficializó lo que tantos amantes del personaje temían: la fecha de estreno de Venom 2 pasó del 2 de octubre de este año al 25 de junio de 2021.

Por otro lado, Sony informó que el film dirigido por Andy Serkis llevará por título Venom: Let There Be Carnage, haciendo alusión a la aparición del otro clásico villano de Spider-Man. De acuerdo con IndieHoy, tras un cameo en la primera entrega, el enemigo de Spidey volverá a ser interpretado por Woody Harrelson. En tanto, Tom Hardy, repite en el protagónico como el antihéroe simbionte.