Wes Anderson recomienda sus películas favoritas para ver en cuarentena

Además de dirigir y escribir sus filmes, Wes Anderson es dueño de la productora American Empirical Pictures, fundada en 1998 y a lo largo de las últimas décadas se ha posicionado como una de las figuras más interesantes, aclamadas y apreciadas para los cinéfilos en la cultura contemporánea gracias a sus diversos proyectos y nominaciones.

Conocido principalmente por haber dirigido las películas: The Royal Tenenbaums, Bottle Rocket, Rushmore, Isle of Dogs, The Grand Budapest Hotel, Moonrise Kingdom, Fantastic Mr. Fox, entre otras. Es por ello que, en esta etapa de cuarentena, te compartimos una lista de las películas recomendadas por el director para entretenerte.

A Clockwork Orange (1971) – Stanley Kubrick

La película producida y dirigida por Stanley Kubrick está ambientada en el año 1995, pero visto desde 1965. Un criminal en Inglaterra pasa una serie de procesos experimentales para corregir sus impulsos violentos.

Rosemary’s Baby (1968) – Roman Polanski

La película de terror escrita y dirigida por Roman Polański narra la historia de un matrimonio que habita en la ciudad de Nueva York y sus vecinos pertenecen a una secta satánica. Rosemary queda embarazada y la verdad sobre su bebé es revelada después de tenerlo.

My Neighbour Totoro (1988) – Hayao Miyazaki

La película de animación japonesa, escrita y dirigida por Hayao Miyazaki se basa en dos hermanas que exploran su nueva casa, descubren y hacen amistad con unos duendes y en el bosque encuentran a una enorme criatura conocida como Totoro.

Moonstruck (1987) – Norman Jewison

La comedia romántica estadounidense dirigida por Norman Jewison trata sobre una viuda italo-americana, comprometida con un hombre y enamorada de su cuñado. El filme obtuvo excelentes comentarios y se convirtió en la quinta película más exitosa del año.

The Exterminating Angel (1962) – Luis Buñuel

La película surrealista del español Luis Buñuel narra la historia de personas ricas invitadas a una fiesta. Después de un rato, no pueden abandonar la mansión. Los días pasan y la etiqueta se termina perdiendo.

