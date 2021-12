Año Nuevo: 10 rituales para atraer lo mejor en 2022

Muchas personas tienen la costumbre de terminar el año y comenzar el nuevo realizando algunos rituales para atraer las mejores vibras en su vida.

Esto se debe a que en esta época, la mayoría de las personas comienzan a hacer un repaso de lo que fue su año y dentro del balance de las cosas buenas y malas surgen nuevas ideas para cambiar la rutina, alimentación y hasta hábitos, todo esto con el fin de encontrar la mejor versión de ellos mismos.

A continuación te compartimos una serie de rituales de Año Nuevo para atraer la buena suerte, el amor y el dinero, entre otras cosas.

Ropa interior específica

Probablemente este sea uno de los rituales más conocidos por los argentinos. El color de tu ropa interior dependerá de lo que quieres atraer para el próximo año.Se debe llevar ropa interior amarilla para atraer la abundancia, roja para el amor, azul para la salud, verde para recibir las vibras positivas de la naturaleza, blanca para paz, rosa para el romance y negra para el lujo y erotismo.

Escribir tus mayores deseos

12 deseos son los que hay que escribir para este ritual, estos deseos deben ser lo que más quieras cumplir en 2022. En primer lugar hay que escribirlos en una hoja blanca y luego cubrirlos por completo con azúcar y canela. Por último se deja así por dos días y después los tiras.

Decirle “chau” a los objetos que ya no sirven

Una de las mejores cosas que uno puede hacer para atraer la mejor energía en Año Nuevo es tirar las cosas que ya no sirven.Es importante dejar atrás todos los objetos que nos recuerden a personas que nos dañaron o que ya no eligen estar con nosotros.Ropa vieja, vajilla rota, perfumes vacios, todo lo que ya no aporte a nuestra vida debe ser desechado porque solo acumula polvo y energías negativas.

Meterse debajo de la mesa

Junto con el ritual de la ropa interior, este es otro muy conocido por todas las personas que esperan al amor en sus vidas. Este es el ritual ideal para los que quieren enamorarse en 2022. Cuando sea la cuenta regresiva para las 12pm, hay que meterse debajo de la mesa siempre intencionando la acción con pensamientos positivos relacionados con el amor.

Anillo de oro

Otro ritual para encontrar el amor es colocar un anillo de oro en tu copa con vino, champagne o sidra para brindar en Año Nuevo. Lo ideal es tomar la bebida con el anillo de por medio.

Valijas y vueltas

Si tu mayor deseo para 2022 es viajar y conocer el mundo, lo mejor es hacer el ritual de las valijas. Este ritual es muy sencillo, hay que salir de casa con ellas y dar una vuelta por la calle.

Barrer

Sacar las malas vibras de tu hogar barriendo de adentro hacia la puerta. Tiene que ser en los primeros minutos del año para sacar todo lo negativo.

Lentejas para la abundancia

Lo ideal es poner un puñado en la cartera o bolsillos. Otra de las opciones es comerlas en la cena del 31 de diciembre.

Atraer el amor

Otras de las tantas formas de atraer el amor es ponerse una cinta roja alrededor de la cintura para recibir el año. Se cree que con esto encontrarás el amor.