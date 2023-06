Anticipan que junio no traerá “frío intenso” ni copiosas lluvias

POSADAS. La Dirección de Meteorología y de Prevención de Riesgos Naturales, más conocida como OPAD, está cumpliendo 13 años. La misma surgió tras el tornado que afectó gravemente a la localidad de San Pedro. Sobre este tema y otros, habló el meteorólogo Favio Cabello, en una entrevista al programa Turno Mañana que se emite por MisionesCuatro.

“Estamos todos las 24 horas, los 365 días del año haciendo anotaciones, registros meteorológicos, que es la principal tarea de cualquier agencia científica que mida parámetros científicos. Es decir, lo que vale la pena es crear ese banco de datos para que sirven en el futuro. Los climas se estudian de esa manera. Ya con 10 años hay una orientación bastante importante de cómo es el comportamiento climático de una región”, explicó el director de la OPAD.

Y agregó: “hemos venido trabajando en la ciudad de Posadas, pero por supuesto que la información que nosotros producimos es consumida por el resto de la provincia de la región, en virtud de que el pronóstico del tiempo no varía mucho o no varía prácticamente entre lo que es para Posadas con respecto a la región”.

Por otra parte, se refirió al fenómeno del niño y los riesgos que implican: “el niño es el peor dolor de cabeza que podemos tener, porque el niño de oscilación sur tiene sus variantes en su versión seca que es la niña y su versión humedad que es el niño. Los extremos son malos, hemos pasado tres años casi medio de la niña que nos dejó sequías y problemas en la producción, incendios, todas esas cosas. el niño es peor, porque provoca un exceso de lluvias de hasta un 250 por ciento. Si tenía que llover 200 milímetros te caen 500, 600 milímetros, como pasó en octubre del 98, que cayeron casi 600 milímetros en la ciudad de Posadas, casi todos ellos en dos o tres días se inundó hasta el centro de nuestra ciudad”.

“La caída de rayos, granizo, los vientos fuertes y los efectos tornádicos se multiplican, entonces, tenemos tormentas muy frecuentes y casi todas ellas muy fuertes y esa sí es una problemática urbana, una problemática también rural, porque provoca daños”.

“Cada tormenta provoca daños y los daños causan pérdidas económicas. Más allá, y esperemos que no, de pérdidas humanas. Es una cuestión a tener presente, pero es muy importante saber que eso va a venir, porque lo peor ante la fenomenología natural es hacer frente a un fenómeno que no se sabe que va a ocurrir. Entonces, sabiendo eso, vamos a estar preparados, estamos preparados con la sociedad para hacer frente. Nadie puede escapar que a partir de la primavera, el año 2023, vamos a tener tormentas Fuertes”, declaró Cabello.

El clima en junio

Consultado sobre cómo será el clima en este nuevo mes de junio, explicó: “ha terminado mayo con una buena noticia porque después de muchos meses de déficit de lluvias, el mes de mayo ha terminado en la ciudad de Posadas y en la provincia de Misiones con precipitaciones por encima de lo normal, un poquito más de 200 milímetros cuando la media normal es 150. Es decir, que ha llovido un 25% más de lo que debería llover y eso es bueno porque es el punto final a la niña”, detalló.

“Junio todavía no se va a presentar muy lluvioso y, sobre todo, no se va a presentar frío. En estos días ya deberíamos, estadísticamente hablando, tener las primeras heladas o los primeros fríos intensos. Sin embargo, esto no se va a dar en la primer quincena”, agregó.

“Los pronósticos climáticos hablan de que junio va a ser menos lluvioso que lo normal, debería estar lloviendo entre 80 y 100 milímetros, que para ser invierno estaría bien, y las temperaturas de junio se esperan ser ligeramente más altas que lo normal. La media normal para junio son 16 grados, esperamos tener 17 y 18, que no es poca cosa, y la precipitación para junio estamos en los 120 milímetros, vamos a andar en los 80, 90”.

“No va a ser muy frío, recién vamos a, tenemos que prestar atención en la segunda quincena de junio por peligro de helada, no esperemos helada, no esperamos frío intenso en esta primer quincena de junio y tampoco esperamos precipitaciones importantes o extraordinarias. Recién, para la segunda quincena, hay posibilidades que lleguen a los primeros fríos que seguramente y que las precipitaciones sean un poquito más copiosas”, detalló Cabello.