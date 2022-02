Hasta el lunes se prevén altas temperaturas en Misiones

En las últimas horas, la Dirección de Meteorología y Prevención de Riesgos Naturales – OPAD – emitió una advertencia por altas temperaturas y señaló que el peligro de incendio es alto.

La advertencia es desde el miércoles 23 de febrero hasta el lunes próximo. Las temperaturas máximas en la ciudad de Posadas será de 40º.

Las temperaturas máximas previstas en este periodo serán más altas que las normales para febrero, situación de calor intenso que se repite en este verano.

Además, el organismo informó que dentro de ese periodo se prevé la llegada de chaparrones.Algunos de estos chaparrones pueden ser fuertes. Estas predicciones son válidas también para el noreste de la provincia de Corrientes (Ituzaingó, Virasoro, Santo Tomé, Esteros del Iberá).

Ante estas condiciones de calor, desde el organismo aconseja a la ciudadanía que tome medidas adecuadas para prevenir enfermedades asociadas. Hidrátese con agua fresca, no bebidas alcohólicas o azucaradas. No realice ejercicios físicos bajo el sol o en ambientes calurosos. Cuide a niños, enfermos y a quienes no pueden valerse por sí solos. Evite quemas. El índice de peligro de Incendios es Muy Alto.

Ante cualquier emergencia, comunicarse al 911. Por Ambulancia, al 107.