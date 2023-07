Se espera un ascenso en las temperaturas camino al fin de semana

POSADAS. El móvil de MisionesCuatro habló con el titular de la OPAD, Favio Cabello, para saber hasta cuándo permanecerá el descenso térmico. “Por estos días nada más, en un invierno bastante atípico. Las temperaturas están muy por encima de lo normal en gran parte del país, pero a partir del miércoles, las temperaturas van a comenzar a subir y de haber comenzado en nuestra región, en nuestra provincia con temperaturas frías, vamos a terminar esta semana con temperaturas cálidas, temperaturas de invierno el lunes, martes y miércoles y temperaturas de primavera”, explicó el meteorólogo.

Asimismo, agregó: “casi verano para viernes, sábado, domingo y lunes, máximas que van a llegar a los 32 grados en la ciudad de Posadas”.

En ese sentido, anticipó que no habrá lluvias: “vamos a seguir con buen tiempo. El mes de julio va a terminar con precipitaciones muy por debajo de lo normal, un 50% menos va a llover el mes de julio. Y aquí a fin de mes no se ven precipitaciones importantes o directamente no se ven precipitaciones”, detalló.

Respecto al fenómeno de El Niño señaló: “en un invierno muy atípico, uno de los más calientes, la comunidad científica habla de que hay dos cuestiones muy importantes a tener en cuenta. Primero, el efecto potenciador, que es el cambio climático y, por otro lado, estamos con el desarrollo del fenómeno del Niño, un océano pacífico más caliente que lo normal aporta su temperatura a la atmósfera, haciendo que las temperaturas a nivel planetario sean más altas que lo normal”.

“El fenómeno del Niño juntamente con el proceso de cambio climático se potencian, se retroalimentan uno con el otro. No existe uno, sin el otro, pero básicamente el cambio climático o el calentamiento global, es el patrón madre en esta situación. Las temperaturas suben de manera paulatina a nivel mundial y eso influye en que los niños sean más fuertes”.

“Se habla que este fenómeno de El Niño, que está consolidándose sobre el océano Pacífico, va a tener intensidades como el 82, 83, 97 y 98, que fueron los dos niños más catastróficos de que se tuvo en cuenta en la República Argentina. Por lo tanto, este niño, 2023, 2024, puede tener las mismas consecuencias que aquellos otros”, concluyó el meteorólogo.