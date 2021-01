Esta vez, te contamos cómo hacer café dalgona. Es muy fácil, solo necesita 3 ingredientes y es ideal para el verano.

Ingredientes para hacer café dalgona

2 cucharadas soperas de café instantáneo

2 cucharadas soperas de azúcar

2 cucharadas soperas de agua caliente

1 vaso de leche de cualquier tipo

Hielo

Paso a paso



-Echar en un bol el café, el azúcar y el agua muy caliente.

-Batir los ingredientes hasta que la mezcla tome una textura parecida a la de la crema o leche montada. Se aconseja utilizar batidora eléctrica, porque tomará varios minutos hasta que la mezcla tome forma. Aunque tarde más, también puedes batir a mano, pero no uses licuadora porque no funcionará.

Truco: El tiempo de batido es alrededor de 5 minutos, dependiendo de la fuerza de la batidora.

-Servir los hielos y la leche en un vaso. Con una cuchara ve añadiendo la crema del café dalgona. Te recomendamos mezclar la crema con la leche antes de disfrutarlo, en especial si no te gusta el sabor amargo del café.

El café dalgona debe su nombre a un dulce coreano que tiene un color similar al de la crema resultante de la mezcla del café, el azúcar y el agua.